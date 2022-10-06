В Татарстане выскочивший на трассу кабан стал причиной смертельной аварии с фурой и легковушкой

Фото: прокуратура Татарстана

На 121-м километре объездной трассы Казань — Оренбург в Татарстане произошла смертельная авария, причиной которой стал выбежавший на трассу кабан, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По данным ведомства, сегодня в 17.50 автомобиль Kia Rio наехал на кабана, после чего выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фурой MAN. По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость.

Водителя Kia с тяжелыми травмами госпитализировали в ЦРБ. Двое пассажиров погибли на месте.

Фото: прокуратура Татарстана

Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД. На место происшествия выехал Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Фото: прокуратура Татарстана

В связи со случившимся в Госавтоинспекции напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД: «Водители должны быть внимательны, осторожны и готовы к появлению диких животных на загородных автодорогах, особенно в темное время суток», — указали в ГИБДД региона.

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Маргарита Головатенко