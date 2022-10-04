Движение по трассе М-12 «Москва — Казань» рядом с Владимиром планируют открыть раньше срока

В октябре на 26-м км первого пускового комплекса второго этапа М-12 «Москва — Казань» во Владимирской области планируется открыть движение. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Сейчас на участке круглосуточно ведется работа по устройству верхнего слоя покрытия, нанесению дорожной разметки, монтажу барьерного ограждения, устройству обочин и шумозащитных экранов.

Фото: russianhighways.ru

Общая протяженность второго этапа трассы — 37 км, в его границах будет 15 искусственных сооружений: мосты через реки Воршу, Колокшу, Клязьму; путепроводы через автомобильную дорогу М-7 «Волга»; два путепровода через железные дороги.

В конце года планируется полностью запустить движение по второму этапу трассы М-12 «Москва — Казань».

В начале сентября на территории Московской области ввели в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 «Москва — Казань». Он составляет 23 километра.

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Татьяна Леухина