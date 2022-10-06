Сервисы 2ГИС практически восстановились после DDoS-атак

2ГИС восстановила работу большей части сервисов после DDoS-атак, сообщили в пресс-службе компании.



— Большая часть сервисов 2ГИС уже восстановила работу. Мы активно работаем над восстановлением оставшихся сервисов, — рассказали в пресс-службе ТАСС.

Сегодня о сбоях сообщали пользователи из России, в том числе из Казани. С неполадками столкнулись пользователи из Москвы, Казани, Краснодара, Ижевска, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Также сбои возникли и в Казахстане.



В конце сентября картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений App Store. Тогда отмечалось, что уже установленные приложения продолжают работать. Владелец сервиса — Сбербанк, которому принадлежат 72% компании. Ранее банк попал под санкции.

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Маргарита Головатенко