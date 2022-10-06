Пользователи сообщают о сбоях в работе сервиса 2ГИС

Пользователи из России, в том числе из Казани, сообщают о сбоях в работе сервиса 2ГИС. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

О неполадках сообщают пользователи из Москвы, Казани, Краснодара, Ижевска, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Также сбои возникли и в Казахстане.

Фото: скриншот

55% пользователей сообщают об общем сбое в работе сервиса, еще у 30% некорректно работает сайт, а у 14% — приложение.

В конце сентября картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений App Store. Тогда отмечалось, что уже установленные приложения продолжают работать. Владелец сервиса — Сбербанк, которому принадлежат 72% компании. Ранее банк попал под санкции.



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Татьяна Леухина