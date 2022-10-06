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Пользователи сообщают о сбоях в работе сервиса 2ГИС

12:45, 06.10.2022 2
Пользователи сообщают о сбоях в работе сервиса 2ГИС
Фото: ru.wikipedia.org

Пользователи из России, в том числе из Казани, сообщают о сбоях в работе сервиса 2ГИС. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

О неполадках сообщают пользователи из Москвы, Казани, Краснодара, Ижевска, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Также сбои возникли и в Казахстане.

Фото: скриншот

55% пользователей сообщают об общем сбое в работе сервиса, еще у 30% некорректно работает сайт, а у 14% — приложение.

В конце сентября картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений App Store. Тогда отмечалось, что уже установленные приложения продолжают работать. Владелец сервиса — Сбербанк, которому принадлежат 72% компании. Ранее банк попал под санкции.

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Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:54
    дубль гис прекрасно работает в оффлайн версии.

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  • Анонимно 13:13
    Сервисы 2ГИС могут быть временно недоступны

    Мы фиксируем DDoS-атаку — не работает сайт 2gis.ru и часть сервисов в мобильных приложениях.

    Активно работаем над восстановлением сервисов, но пока не можем точно сообщить сроки — с такой сильной атакой столкнулись впервые.

    Мы скоро всё починим и дадим знать. Спасибо, что относитесь с пониманием.
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