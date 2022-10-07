В Чистополе проведут археологическое обследование и определят границы культурного слоя города

В Татарстане проведут археологическое обследование и определят границы территории объекта археологического наследия, включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия «Культурный слой города Чистополя», расположенного в его исторической части. На эти цели потратят 1,4 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Подрядчику необходимо провести археологические разведки для определения современного состояния, границы территории и предмета охраны объекта археологического наследия, включенного в перечень выявленных ОКН «Культурный слой города Чистополя». Результаты работ оформляются текстовым документом с иллюстрациями.

Исполнителю предстоят библиографические, архивные и картографические исследования, анализ первичной учетной документации на объект, фотофиксация не менее чем с 20 точек, производство локальных земляных работ — стратиграфические шурфы и зачистки обнажений культурного слоя. Также подрядчик должен составить топографический план территории с нанесением установленных в результате работ границ территории объекта и научно-исследовательскую документацию, включающую в себя подготовку учетной карты, акта технического состояния с приложением надлежащих картографических материалов.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Работы профинансируют из бюджета Татарстана. Завершить их требуется до 15 декабря текущего года.

Напомним, на разработку проектов зон охраны в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Чистополя, готовы направить 4,4 миллиона рублей. Работы пройдут в пять этапов. Завершить их требуется до 15 декабря.



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Татьяна Демина