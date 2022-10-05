Эквадор недопоставил в Россию более 82 миллионов килограмм бананов — это много или мало?

Ассоциация экспортеров бананов Эквадора сообщила, что с начала 2022 года страна не смогла поставить в Россию 4,54 миллиона ящиков, каждый из которых весит 18,14 кг. Таким образом, объем недопоставки составил 82 355 600 килограммов.

Недопоставку бананов Эквадор объяснил специальной военной операцией на Украине. Всего за первые семь месяцев Россия получила 52,15 млн ящиков продукта, что «ниже месячного экспортного потенциала, который мог бы быть на этом рынке в бесконфликтной ситуации».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Недополучила эквадорских бананов в этом году и Украина. В совокупности с Россией объем неполученного продукта за период с января по август оценивается в 4,91 миллиона ящиков, пишет РБК.



82 355 600 килограммов — это:

Более 549 миллионов бананов — один банан в среднем весит 150 граммов.

— один банан в среднем весит 150 граммов. По 560 недополученных граммов бананов на каждого россиянина — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек.

— по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек. Два объема бананов, завезенных Эквадором в Россию в феврале 2022 года, — 169,06 миллиона килограммов, или 9,32 миллиона ящиков.

— 169,06 миллиона килограммов, или 9,32 миллиона ящиков. 92,5% от недопоставленных бананов в две страны — в Россию и на Украину в совокупности не довезли более 89 миллионов килограммов.

— в Россию и на Украину в совокупности не довезли более 89 миллионов килограммов. 82% от ввезенного объема бананов в Россию за август 2022-го — Эквадор за последний месяц лета ввез в страну 100,677 миллиона килограммов.

— Эквадор за последний месяц лета ввез в страну 100,677 миллиона килограммов. 7,26% от поставленных Эквадором в Европу бананов — за семь месяцев страны получили 1,13 миллиарда килограммов.

— за семь месяцев страны получили 1,13 миллиарда килограммов. Почти в 11,5 раза меньше поставленных в Россию бананов — с января по август в страну поступило 946 миллионов килограммов.

— с января по август в страну поступило 946 миллионов килограммов. Почти в 16 раз меньше объема товаров, завезенных в Россию по параллельному импорту, — в середине сентября сообщалось о более 1,3 миллиона тонн.



— в середине сентября сообщалось о более 1,3 миллиона тонн. В 18,2 раза меньше ожидаемого урожая фруктов и ягод в России — по прогнозу он станет рекордным, достигнув 1,5 миллиарда килограммов.

— по прогнозу он станет рекордным, достигнув 1,5 миллиарда килограммов. Более 6,17 миллиарда рублей неполученной выручки — например, в Татарстане килограмм бананов, согласно официальной статистике, стоит почти 75 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина