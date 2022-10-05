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В Татарстане выявили 346 новых случаев COVID-19

12:05, 05.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 346 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки выявили 346 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 181 800.

65 татарстанцев госпитализировали за сутки. Вылечились 583 человека. С начала пандемии в республике выздоровел 175 151 пациент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Число умерших от COVID-19 остается прежним — новых случаев смерти не выявили. Всего в Татарстане скончались от инфекции 2 004 человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 5 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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