В Татарстане выявили 346 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки выявили 346 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 181 800.
65 татарстанцев госпитализировали за сутки. Вылечились 583 человека. С начала пандемии в республике выздоровел 175 151 пациент.
Число умерших от COVID-19 остается прежним — новых случаев смерти не выявили. Всего в Татарстане скончались от инфекции 2 004 человека.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 5 октября читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым