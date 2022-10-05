Татарская транспортная прокуратура обнаружила нарушения на стоянках маломерных судов

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Татарская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при эксплуатации баз стоянок маломерных судов в акватории реки Волга, расположенных в Казани, Лаишевском и Зеленодольском районах республики.



Надзорное ведомство установило, что на шести стоянках надлежащим образом не организовали учет выхода и возвращения судов в акваторию реки. Стоянки не укомплектовали необходимым пожарным оборудованием и средствами локализации аварийных разливов нефтепродуктов. Также не обеспечено информирование судовладельцев о гидрометеорологической и навигационной обстановке.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Кроме того, на стоянках не проводились ежегодные проверки их соответствия требованиям правил пользования базами для стоянок маломерных судов в России, заявления-декларации о таких проверках не направлялись в Центр ГИМС МЧС РФ по Татарстану.

Отмечается, что такие нарушения могут повлиять на безопасную эксплуатацию указанных объектов транспортной инфраструктуры и создать условия для возникновения аварийных ситуаций, повлечь случаи травмирования граждан.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В этой связи Татарский транспортный прокурор вынес руководителям шести баз стоянок представления об устранении нарушений. В отношении виновных должностных лиц возбудили шесть дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов» (ст. 11.12 КоАП РФ). Материалы административных дел направили в Центр ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану для рассмотрения по существу, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

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Татьяна Леухина