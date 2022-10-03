В Казани дефицит учителей начальных классов, русского языка и математики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в школах Казани не хватает учителей начальных классов, математики, русского языка и физики. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.



— В течение последнего десятилетия соотношение «ученик — учитель» незначительно, но росло. Если в 2013 году оно составляло в среднем 15,9, то в 2020 — 18 по стране. В Казани же этот показатель на сегодняшний день составляет 21,4, — сообщил он.

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Ирек Ризванов добавил, что за последние десять лет число учащихся в образовательных учреждениях Казани увеличилось на 53%. За это же время количество учителей выросло всего на 6%.

На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях Казани работают более 8 тысяч педагогов. В этом году к работе приступили 305 молодых учителей. «Омоложение кадров никогда не было самоцелью. Это естественный процесс, который происходит любой сфере жизни», — заявили в мэрии Казани.

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Татьяна Демина