«Омоложение кадров никогда не было самоцелью»: в школах Казани начали работу 305 молодых педагогов
На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях Казани работают более 8 тысяч педагогов. Среди них как молодые специалисты, так и учителя с большим опытом, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.
В этом году в образовательные учреждения столицы Татарстана пришли 305 молодых учителей.
— Омоложение кадров никогда не было самоцелью. Это естественный процесс, который происходит любой сфере жизни, — заявил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.
У 25 казанских педагогов стаж работы в сфере образования превышает 50 лет. Среди них, например, воспитатель группы продленного дня гимназии №9 Рита Степановна Николаева — ее стаж составляет 65 лет.
В августе в мэрии Казани рассказали «Реальному времени», что в школах города не хватает учителей русского языка, математики и физики. Проблема наблюдается в течение последних трех лет.
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