Утром в Казани образовались 7-балльные пробки
В Казани утром на дорогах образовались 7-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение сильно затруднено на улицах Н. Ершова, Вишневского, на проспекте Победы, на Мамадышском тракте, улицах Аделя Кутуя, Декабристов, Копылова, Дементьева. На въезде в Авиастроительный район движение затрудняют два ДТП. Пробка там растянулась до улицы Ленинградской.
Заторы наблюдаются на улице Салимжанова, в Щербаковском переулке, на Танковой улице. Возле поселка Куюки пробка в сторону города растянулась почти на 7 километров.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым