Утром в Казани образовались 7-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани утром на дорогах образовались 7-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение сильно затруднено на улицах Н. Ершова, Вишневского, на проспекте Победы, на Мамадышском тракте, улицах Аделя Кутуя, Декабристов, Копылова, Дементьева. На въезде в Авиастроительный район движение затрудняют два ДТП. Пробка там растянулась до улицы Ленинградской.

Фото: скриншот

Заторы наблюдаются на улице Салимжанова, в Щербаковском переулке, на Танковой улице. Возле поселка Куюки пробка в сторону города растянулась почти на 7 километров.

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Татьяна Леухина