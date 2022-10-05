Исследование: какие фразы учителей запомнились россиянам больше всего

Россияне рассказали, какие фразы учителей запомнились им больше всего. Результаты исследования, проведенного ко Дню учителя, приводит RT.

Среди них: «Расскажи всем — вместе посмеемся» (17%), «А голову ты дома не забыл?» (17%), «Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку» (16%), «Звонок для учителя» (14%), «Лес рук» (12%), «Тишина в классе» (11%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также россияне назвали самые важные качества, которыми, по их мнению, должен обладать учитель: любовь к детям (35%), терпение (33%), умение доносить информацию (31%), справедливость и порядочность (30%), умение находить общий язык с детьми (28%). Каждый пятый респондент считает, что учитель должен уметь воспитывать личность.

Самым любимым школьным предметом у опрошенных россиян была литература (23%). Также в топе любимых предметов оказались биология и география (по 19%), математика (18%) и русский язык (17%).

Важными предметами, которые пригодились в жизни, респонденты назвали русский язык (16%), математику (13%), литературу (10%) и иностранный язык (9%).

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что в этом году в Казани средние расходы на поздравление классного руководителя с Днем учителя составят 2,1 тысячи рублей. Это на 100 рублей меньше, чем в прошлом году.



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Татьяна Леухина