В Татарстане на средства ВЭБ.РФ планируют построить инфраструктуру к заводам

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

На средства ВЭБ.РФ в Татарстане планируют построить инфраструктуру к заводам. Одна из первых заявок от моногородов поступила из Набережных Челнов, сообщает Минэкономики республики.



Заявка предполагает строительство объектов инфраструктуры к заводам по производству холодильного морозильного оборудования и водонагревателей. Общий объем инвестиций в инвестпроекты оценивается в более чем 9 млрд рублей.

У города также есть запрос на строительство внеплощадочных сетей, в частности, ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения к двум заводам. На эти цели ВЭБ.РФ планирует выделить более 65 млн рублей. Общая стоимость строительства объектов инфраструктуры составит свыше 160 млн рублей.

По итогам реализации инвестиционных проектов до 2025 года на предприятиях появится более 1 тысячи новых рабочих мест. В результате город должен стать центром производства высокотехнологичной бытовой техники.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В июне сообщалось, что в Набережных Челнах построят умный завод по производству холодильного морозильного оборудования. Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) выдаст беспроцентный заем в размере 250 млн рублей на его создание.

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Маргарита Головатенко