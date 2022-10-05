Ученым вручили премии правительства в области образования

Фото: Министерство образования и науки России

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии и почетные грамоты правительства в области образования, лауреатами стали 35 соискателей. В торжественной церемонии принял участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщили в министерстве.

Ежегодные премии в области образования учреждены с 2013 года. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до пяти человек) по решению правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий в области образования.

В своем обращении премьер-министр также отметил, что активно продолжается реализация программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

— В программе участвует более 120 вузов, две трети из которых — региональные. На поддержку университетов направлено свыше 15 млрд рублей. Средства пойдут на создание технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление лабораторий, — сообщил председатель правительства.



Премии вручили по восьми направлениям комплексных научно-методических разработок:

«Создание учебно-научно-производственной среды многоуровневой подготовки практико-ориентированных кадров в области многопроцессорных вычислительных и управляющих систем с реконфигурируемой архитектурой для высокотехнологичных отраслей российской промышленности»: Игорь Каляев, Владимир Курейчик, Геннадий Веселов, Анатолий Кухаренко, Илья Левин.

«Педагогическая система профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров физкультурно-спортивной отрасли Российской Федерации»: Наталья Масягина, Андрей Вульф, Марат Зайнетдинов.

«Внедрение современной методологии преподавания путем разработки и издания дополнительной научной, учебной и методической литературы по специальности «Педиатрия»: Александр Ткаченко, Анатолий Каган, Ирина Леонова, Елена Семенова, Анатолий Симаходский.

«Подготовка и переподготовка кадров для высокотехнологичных производств ОПК»: Игорь Мацкевич, Игорь Грошев, Евгений Логинов, Нодари Эриашвили.

«Технология обучения мониторингу компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты»: Сергей Гриняев, Илья Самарин, Александр Пушкин.

Системы до дипломного и дополнительного профессионального образования «Инновационные и традиционные образовательные технологии преподавания лучевой диагностики в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»: Виктор Трутень, Дмитрий Лежнев, Наталья Серова, Андрей Аржанцев, Александр Дергилев.

Национальное руководство по симуляционному обучению «Симуляционное обучение. Руководство»: Денис Проценко, Алексей Шабушин, Зураб Багателия, Юрий Логвинов, Александр Аметов.

За учебник «Архитектурное проектирование общественных зданий»: Анна Гельфонд.

В частности, за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу благодарностями правительства награждены: Ольга Бабичева (учитель русского языка и литературы школы №6 Луганской Народной Республики), Алихан Динаев (заведующий педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета), Юлия Капалкина (учитель математики школы №1 Карачаево-Черкессии), Жанна Торхова (учитель истории школы №26 из Ярославля) и Анастасия Шлемко (воспитатель детского сада №52 Подмосковья).



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Илина Хакимова