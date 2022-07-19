В Татарстане учредили выплаты руководителям школ, в которых работают лучшие учителя республики

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане утвердили выплаты на 2022 год руководителям школ, в которых работают сотрудники, победившие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям республики за достижения в педагогической деятельности в 2021 году. Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.



Премия учреждена в размере 30 тысяч рублей, выплата единовременная. Финансирование расходов на реализацию постановления осуществляется в пределах бюджетных ассигнований.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минобрнауки Татарстана. Министерству поручено в 60-дневный срок разработать и утвердить порядок предоставления выплат в этом году.

Фото: realnoevremya.ru

С 2022 по 2024 год Татарстан получит на ежемесячные выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей. Согласно изменениям в распределении объемов межбюджетных трансфертов, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в ближайшие три года Татарстан получит:

в 2022 и 2023 годах — по 1,8 млрд рублей;

в 2024 году — более 2 млрд рублей.

Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко