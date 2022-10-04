«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
ХК «Нефтехимик» обыграл казахстанский «Барыс» в матче КХЛ, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев (1:1, 0:1, 0:0).
В воскресенье «Нефтехимик» обыграл «Трактор» и закрепил серию из трех побед подряд. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу нижнекамского хоккейного клуба.
30 сентября «Нефтехимик» провел матч против «Металлурга». Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу нижнекамской команды.
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