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«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

18:57, 04.10.2022
«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
Фото: ХК "Нефтехимик"

ХК «Нефтехимик» обыграл казахстанский «Барыс» в матче КХЛ, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев (1:1, 0:1, 0:0).

В воскресенье «Нефтехимик» обыграл «Трактор» и закрепил серию из трех побед подряд. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу нижнекамского хоккейного клуба.

30 сентября «Нефтехимик» провел матч против «Металлурга». Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу нижнекамской команды.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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