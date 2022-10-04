Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +15 градусов
Во вторник, 4 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют местами небольшой дождь и умеренный юго-восточный ветер.
Днем ожидается от +10 до +15 градусов. В Казани прогнозируется от +10 до +12°С. В Набережных Челнах воздух прогреется до +12... +15°С.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе дневные температуры в будние дни не превысят +15 градусов. В субботу воздух прогреется до +11—16°С.
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