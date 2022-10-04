В Госсовете Татарстана представят прогноз социально-экономического развития республики

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Государственном совете Татарстана представят проект законов республики и прогноз социально-экономического развития региона. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов.

Министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову необходимо представить прогноз социально-экономического развития республики на 2023 год, а также на плановый период 2024—2025 годов.

Фото: realnoevremya.ru

Министр финансов республики Радик Гайзатуллин должен представить проект закона о бюджете Татарстана на аналогичный период, а директор Фонда обязательного медицинского страхования в республике Алсу Мифтахова — проект закона о бюджете ФОМС на тот же период.

Точный срок предоставления документов не приводится.

В конце сентября законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов внесли в Государственный совет республики. По сравнению с прогнозными показателями увеличился объем доходов и расходов. План по доходам был 300 млрд рублей, а в бюджет 2023-го заложили объем доходов в 333 млрд. Расходы увеличились с 324 млрд до 361 млрд рублей. Дефицит составит 27 млрд рублей.



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Татьяна Леухина