В России зарегистрировали 21 687 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 21 687 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 21 094 872 случая коронавируса.
За сутки госпитализировали 3 038 человек, выздоровели 45 437 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 вылечили 20 221 339 россиян.
Инфекция унесла жизни 107 человек за сутки. Всего от коронавируса умерли 387 666 россиян.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 4 октября читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым