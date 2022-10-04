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В России зарегистрировали 21 687 новых случаев COVID-19

11:25, 04.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 21 687 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки выявили 21 687 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 21 094 872 случая коронавируса.

За сутки госпитализировали 3 038 человек, выздоровели 45 437 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 вылечили 20 221 339 россиян.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Инфекция унесла жизни 107 человек за сутки. Всего от коронавируса умерли 387 666 россиян.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 4 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
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