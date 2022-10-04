Главное о коронавирусе на 4 октября: новая волна в начале зимы, увеличение срока годности вакцины «Спутник V»
В Татарстане провели 7,5 миллиона тестов
- В Татарстане с начала пандемии провели 7 545 681 лабораторное исследование на наличие коронавируса. За последние семь дней охват тестированием 100 тысяч населения в Татарстане составляет 306,06. Все лаборатории, в которых проводят исследования на COVID-19, полностью обеспечены тестами и расходным материалом.
В Туве отменили масочный режим
- Власти Тувы отменили масочный режим из-за снижения заболеваемости коронавирусом в регионе. Однако ношение масок останется обязательным в медицинских, социальных и образовательных учреждениях. Также придерживаться масочного режима рекомендуется гражданам от 65 лет.
- В Ямало-Ненецком автономном округе почти в два раза увеличили количество коек для лечения больных коронавирусом — их стало 110. Койки заняты на 66%. При этом в начале сентября их было всего 56, занято из них было чуть больше 60%. Их количество планируется сокращать, так как заболеваемость в регионе идет на убыль.
- 2 ноября этого года возобновятся прямые авиарейсы из Иркутска в Бангкок. Из-за пандемии ранее они были прерваны. «S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Иркутска в Бангкок. Первый рейс в столицу Таиланда отправится 2 ноября. Рейсы из Иркутска в Бангкок и обратно со 2 ноября по 11 декабря будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона», — заявили в пресс-службе авиаперевозчика.
- Срок годности обоих компонентов вакцины «Спутник V» увеличен до 18 месяцев. В государственном реестре лекарственных средств опубликована новая инструкция к препарату. Для разных производителей сроки годности составляют от 6 месяцев до 1 года.
- В Москве за прошедшие сутки выявлено 1 528 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, столица достигла своего минимума с 19 июля. Сутками ранее зафиксировано 2 205 новых заразившихся.
- Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что новую волну коронавируса в России стоит ожидать ближе к зиме. «Во-первых, она окончательно не закончится, плавно будет наблюдаться, а в начале зимы, как обычно, у нас отмечается повышение заболеваемости всеми респираторными инфекциями. Коронавирус — это тоже респираторная инфекция, так что, я думаю, следующая волна это конец осени — начало зимы», — заявил он.
- Врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова рассказала, что коронавирус негативно влияет на пищеварительную систему организма. Согласно исследованиям, у 10% болеющих зафиксировали симптомы со стороны ЖКТ. Морозова в беседе с «Газетой.Ru» отметила: «Тот факт, что COVID-19 часто сопровождается поражением органов пищеварения, связан с тем, что вирус непосредственно воздействует на слизистую ротовой полости, пищевода, желудка, кишечника, на клетки печени, поджелудочной железы и других органов».
Ринго Старр отменил концерты из-за коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 618 562 596 раз, 6 548 615 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 438 726). На второй строчке — Индия (44 599 466), на третьей — Франция (35 701 024), на четвертой — Бразилия (34 684 529), на пятой — Германия (33 386 229).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 059 866). За ними следуют Бразилия (686 371), Индия (528 716), Россия (379 725, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 131).
За время пандемии было сделано 9 056 617 870 инъекций вакцины против коронавируса.
- Бывший участник английской рок-группы The Beatles Ринго Старр отменил пять концертов в Канаде из-за того, что заразился коронавирусом. «Ринго надеется вернутся к работе как можно скорее и [в настоящее время] проходит лечение дома», — сообщили организаторы.
- В Марокко сняли все антиковидные ограничения на въезд в страну. С 30 сентября для пребывающих в страну граждан прекращено действие требования о предъявлении результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.
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