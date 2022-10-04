В Татарстане промышленное производство в августе выросло на 5,8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе 2022 года промышленное производство в Татарстане увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 1,9% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщает Татарстанстат.



В целом за январь — август промпроизводство в республике выросло на 9,3% по сравнению в аналогичным периодом 2021-го. Самое заметное увеличение объемов производства в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксировали в части автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 44,9%.

Сырьевые отрасли в Татарстане выросли на 4,9% по сравнению с августом 2021-го, в обрабатывающие отрасли — на 7%. В сферах, связанных с обеспечением электроэнергией, газом, паром, кондиционированием воздуха объем производства сократился на 4,8% к августу прошлого года. В отраслях водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений индекс упал на 2,8% к августу 2021-го.

Фото: Татарстанстат

По сравнению с июлем 2022-го в августе наибольший рост зафиксировали в сфере водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений, — на 21,7%. Энергетический сектор в Татарстане увеличился на 12,4%, добывающие отрасли — на 2,3%, в обрабатывающие производства — на 1,%.

За январь — август 2022 года максимальный рост индекса производства по сравнению с аналогичным периодом 2021-го в Татарстане продемонстрировали обрабатывающие производства — на 12,1%. Сырьевой сектор вырос на 6%, а сфера водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений выросли на 0,3%. Вместе с этим энергетический сектор республики сократил объемы производства на 0,2%.

В сентябре правительство России выделило 8,2 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий в стране. Эти средства вложат в реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также модернизацию и расширение производства.

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Татьяна Демина