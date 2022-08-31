В Татарстане из незаконного оборота изъяли 120 тонн спиртосодержащей продукции

В Татарстане сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из регионального УФСБ и Госалкогольинспекции пресекли нелегальный канал оптовых поставок спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъято около 120 тонн алкоголя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Основной подозреваемый, 65-летний житель Казани, задержан на одной из улиц в Приволжском районе города в момент разгрузки очередной партии товара. Лицензия на хранение, перевозку, реализацию и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у него отсутствовала. На месте обнаружили 596 десятилитровых канистр с якобы дезинфицирующим средством, используемым в ветеринарных целях.

Исследование показало, что жидкость в емкостях содержит этанол, а необходимые добавки для признания ее дезинфекционным средством отсутствуют. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 171.3 УК РФ. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В офисах, производственных и складских помещениях изготовителя продукции в Самарской области проведены обыски. Обнаружено оборудование для смешивания и розлива жидкостей, полиэтиленовые и стеклянные емкости разного объема.

На прошлой неделе полицейские Татарстана ликвидировали оптовый канал поставки фальсифицированной алкогольной продукции. Общий объем изъятого алкоголя составил 2 857 литров.



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Максим Кокунин