В Татарстане развернут механизм для баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий

В Татарстане развернут механизм для достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий — межотраслевой совет потребителей при президенте Татарстана возглавил экс-заместитель руководителя Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Тимур Халиков, соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.



Члены совета наделены правами предоставлять президенту Татарстана и субъектам естественных монополий рекомендации о целесообразности утверждения или корректировке проектов инвестиционных программ, а еще заключений на проекты тарифных решений, включая оценку последствий предлагаемых органами власти решений.

Совет сформирован по принципу представительства различных категорий потребителей товаров и услуг естественных монополий от крупных предприятий, общественных объединений, руководителей муниципальных образований республики, парламентских политических партий и Общественной палаты.

Свои позиции сохранили генеральный директор «Холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, руководители Ассоциации предприятий и промышленников Алексей Пахомов и ТПП Шамиль Агеев, управляющий «Татюринформа» Марат Камалов. В совет не могут входить чиновники и любые лица, связанные с естественными монополиями.



Состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при президенте Татарстана утвердили 29 сентября сроком на четыре года.

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Маргарита Головатенко