В Казани с начала года водители легковушек подрезали автобусы более 200 раз

В Казани водители легковых автомобилей с начала этого года подрезали автобусы более 200 раз, сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.



Водители либо решают совершить непредвиденный маневр и выезжают на автобусную полосу, чтобы свернуть на другую улицу, либо пытаются успеть проскочить, при этом видят общественный транспорт.

Пассажиры в автобусе из-за таких действий водителя могут упасть и попасть в больницу.

— При падении пассажира в салоне автобуса по вине водителя легкового автомобиля перевозчик снимает автобус с маршрута. На место вызывает скорую помощь и сотрудников полиции. К пассажирам, которые испытали стресс во время инцидента, добавляют пассажиры, которые ждут данный автобус на остановках чтобы доехать до места назначения, — прокомментировали в Ассоциации.

Время простоя автобуса из-за подобных инцидентов составляет 30 — 60 минут.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани система «Паркон-А», фиксирующая нарушения на автобусной полосе и остановках, установлена в новые автобусы. Камера системы «Паркон-А» работает в автоматическом режиме. В приборе установлена сим-карта, информация автоматически передается в центр фотовидеофиксации ПДД УГИБДД МВД по РТ. Там информация обрабатывается, распечатывается постановление и направляется нарушителю.

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Маргарита Головатенко