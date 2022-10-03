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Утром в казанском метро турникеты перестали принимать банковские карты

08:35, 03.10.2022
Утром в казанском метро турникеты перестали принимать банковские карты
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В казанском метро сегодня утром произошел сбой в оплате проезда банковскими картами на турникетах. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Это было связано с техническими проблемами подачи интернета от компании «Билайн». На месте работали технические специалисты компаний.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В 7.45 интернет на станциях восстановили, оплата банковскими картами начала проходить в штатном режиме.

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Татьяна Леухина
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