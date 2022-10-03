Утром в казанском метро турникеты перестали принимать банковские карты
В казанском метро сегодня утром произошел сбой в оплате проезда банковскими картами на турникетах. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
Это было связано с техническими проблемами подачи интернета от компании «Билайн». На месте работали технические специалисты компаний.
В 7.45 интернет на станциях восстановили, оплата банковскими картами начала проходить в штатном режиме.
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