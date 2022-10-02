Первые российские военные, раненные в ходе СВО, отправились в круиз «Жемчужина Кавказа»

Фото: Минобороны РФ

Сегодня из Москвы отбыл первый поезд в рамках проекта «Своих не бросаем». Он отвезет российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине и прошедших лечение в больницах, в круиз «Жемчужина Кавказа». По словам замминистра обороны России Виктора Горемыкина, подобные проекты помогают военнослужащим и членам их семей увидеть красоту нашей страны и почувствовать поддержку простых людей.

Путешествие военнослужащих продлится неделю и пройдет в формате «поезд-отель»: ночь гости проводят в дороге, а день посвящают экскурсиям. За неделю солдаты и члены их семей посетят пять южных регионов России, увидят Эльбрус, а также горные пейзажи Чечни.

Фото: Минобороны РФ

Вместе с этим напомним, что в последний день сентября первые мобилизованные россияне начали обучение на военных полигонах Донецкой Народной Республики. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки, который учитывает опыт последних боевых месяцев.

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Артем Гафаров