В мэрии Казани рассказали, как городской зоопарк готовит животных к зимовке

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Животных в казанском зоопарке уже начали готовить к предстоящей зимовке. Зверям увеличили рацион питания и переместили в закрытые вольеры, сообщает мэрия города.

Сейчас, как рассказала зооинженер казанского зоопарка Наталья Петрова, во внутренние вольеры уже «переехали» африканские генетты и птицы, которым стало некомфортно при нынешней температуре на улице. А вот выдры, например, покидают открытые «квартиры» при более низких температурах и до сих пор купаются в бассейнах.

— В уличных вольерах остаются жить животные, которые спокойно переносят холода — все хищные птицы, дальневосточные коты, рыжие рыси, харзы, то есть те, кто приспособлен к низким температурам, — говорится на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

По словам Натальи Петровой, сотрудники зоопарка стараются максимально утеплить вольеры для животных, а в некоторых из них даже устанавливают ультрафиолетовые лампы. Отмечается, что отопление в Казанский зооботсад уже подано, в старой части зоопарка тепло начинает поступать вместе с социальными учреждениями, а в новой есть индивидуальная тепловая вентиляция и обогрев пока, которые включают по необходимости.

— Обычно мы даем рыси несколько кусков разного вида мяса, но зимой так делать не получается — пока рысь есть один кусок, второй может замерзнуть до такой степени, что животное не сможет его прожевать, поэтому стараемся дробить порции. В холода они получают больше корма, чтобы поддерживать здоровье, — рассказала зооинженер.

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Артем Гафаров