Михаил Мишустин поздравил сотрудников и студентов техникумов и колледжей с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников техникумов и колледжей с Днем среднего профессионального образования, который в этом году отмечается впервые.

— Мы гордимся трудовыми подвигами, совершёнными выпускниками техникумов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период, и в этот день отдаём дань уважения многим поколениям преподавателей, мастеров, стоявших у истоков отечественного профобразования. А также тем, кто приумножает славные педагогические традиции, — говорится в поздравлении Мишустина на сайте правительства страны.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас среднее профессиональное образование остается одним из самых востребованных, престижных и популярных в России. Миллионы выпускников школ ежегодно поступают в колледжи и техникумы, чтобы получать высококачественное образование, приобретают необходимые знания и опыт. Такие специалисты, говорится в поздравлении, востребованы во многих отраслях и производствах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сайте правительства сообщается, что сейчас в России идет глубокая трансформация среднего-профессионального образования и ведутся работы по обеспечению технологического суверенитета страны. Благодаря «Профессионалитету» в разных регионах России открыты образовательно-производственные кластеры, которые осуществляют подготовку специалистов для металлургии и машиностроения, химической, фармацевтической и транспортной отраслей, атомной и лёгкой промышленности.

— Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу выразить особую признательность преподавателям и мастерам производственного обучения. Всё своё время вы посвящаете студентам, помогаете им стать профессионалами своего дела. И конечно, являетесь для каждого из них примером. Желаю вам новых достижений, ярких открытий. Пусть учебный год будет успешным, а всем начинаниям сопутствует удача, — говорится в поздравлении.

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Артем Гафаров