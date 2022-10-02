КНИТУ-КАИ собирается провести выборочный капремонт инженерного лицея за 3 миллиона рублей

Как стало известно «Реальному времени», КНИТУ-КАИ собирается провести выборочный капитальный ремонт помещений в инженерном лицее на Гагарина, 8, в Казани. Первоначальная стоимость работ оценивается в 3 миллиона рублей.

В перечне работ указаны: замена лестничных ограждений с поручнями из ПВХ, грунтовка и окраска металлических поверхностей и замена отливов пандусов. Также вуз собирается окрасить водосточные трубы, установить биметаллические радиаторы ROMMER, обновить розетки.

В постирочном помещении планируется установка натяжных потолков. Также планируется провести большие электромонтажные работы и покрасить стены. Капремонт планируется также в медицинском кабинете, лаборатории цифрового производства, в мужском туалете на 2 этаже.

Напомним, в конце сентября этого года стало известно о ремонте военной кафедры в 7-м учебном здании КНИТУ-КАИ. На это выделено более 5,2 миллиона рублей.

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Артем Гафаров