Во время футбольных беспорядков в Индонезии погибли 174 человека

Фото: Кадр из видео в соцсетях

По меньшей мере 174 человека погибли в ходе беспорядков на индонезийском футбольном стадионе после проигрыша одной из команд. Количество жертв продолжает расти: если несколько часов назад сообщалось о 120—130 погибших, сейчас их количество становится больше. Примерное такое же количество человек, по сообщениям Reuters, получили травмы. До окончания расследования президент страны поручил полностью остановить чемпионат.

Трагедия произошла после матча между командами «Арема» и «Персебая». Футбольные фанаты выбежали на поле, из-за чего началась давка. Чтобы успокоить болельщиков, полиции пришлось применить слезоточивый газ, который, возможно, и стал причиной давки.

После инцидента Комиссия по правам человека в Индонезии поручила проверить качество работы служб безопасности на местах. Известно, что во время злополучного матча на стадионе присутствовали порядка 42 тысяч человек, хотя сам стадион вмещает менее 38 тысяч человек.

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Артем Гафаров