Рустам Минниханов попросил руководителей предприятий оказать поддержку семьям мобилизованных

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к руководителям предприятий с просьбой оказать всю необходимую поддержку мобилизованным работникам и их семьям. С таким обращением он выступил в Набережных Челнах на торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя.

Он также напомнил о том, что за мобилизованными сотрудниками должны сохраниться их рабочие места, передает пресс-служба президента Татарстана.

— Хочу обратить особое внимание руководителей предприятий. В рамках частичной мобилизации призываются и работники машиностроительных компаний. Прошу оказать им и их семьям всю необходимую поддержку. Отмечу, что за призванными работниками должны быть сохранены их рабочие места, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru

На торжественном мероприятии Минниханов также сообщил, что по итогам 8 месяцев текущего года индекс промышленного производства в машиностроении Татарстана составил 103%, объем отгруженной продукции превысил 500 млрд рублей. По его словам, в этом году отечественная промышленность столкнулась с целым рядом вызовов: ограничения во внешней торговле, нарушения логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам.

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Елизавета Пуншева