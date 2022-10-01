Объем продукции, отгруженной татарстанскими машиностроительными предприятиями, превысил 500 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

По итогам 8 месяцев текущего года индекс промышленного производства в машиностроении Татарстана составил 103%, объем отгруженной продукции превысил 500 млрд рублей. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя.

Минниханов отметил, что в этом году отечественная промышленность столкнулась с целым рядом вызовов: ограничения во внешней торговле, нарушения логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

— Однако благодаря командной работе даже в условиях санкционного давления наши машиностроители достойно решают поставленные задачи; внедряют новые разработки; осваивают высокотехнологичную продукцию, — приводит его слова пресс-служба президента Татарстана.

Сейчас в республике работает почти 3,5 тысячи машиностроительных предприятий, на которых занято порядка 138 тысяч человек.



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Татьяна Леухина