Объем продукции, отгруженной татарстанскими машиностроительными предприятиями, превысил 500 млрд рублей
По итогам 8 месяцев текущего года индекс промышленного производства в машиностроении Татарстана составил 103%, объем отгруженной продукции превысил 500 млрд рублей. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя.
Минниханов отметил, что в этом году отечественная промышленность столкнулась с целым рядом вызовов: ограничения во внешней торговле, нарушения логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам.
— Однако благодаря командной работе даже в условиях санкционного давления наши машиностроители достойно решают поставленные задачи; внедряют новые разработки; осваивают высокотехнологичную продукцию, — приводит его слова пресс-служба президента Татарстана.
Сейчас в республике работает почти 3,5 тысячи машиностроительных предприятий, на которых занято порядка 138 тысяч человек.
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