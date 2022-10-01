Новости общества

17:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В «Газпроме» прокомментировали остановку транспортировки газа в Италию

16:34, 01.10.2022
В «Газпроме» прокомментировали остановку транспортировки газа в Италию
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановили из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Это связано с регулятивными изменениями, произошедшими в стране в конце сентября.

— «Газпром» работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями, — говорится в сообщений компании.

Фото: gazprom.ru

Сегодня компания «Газпром» уведомила итальянскую нефтегазовую группу Eni, что не сможет поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию. Поставки прекращены с сегодняшнего дня, 1 октября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также