Новости экономики

10:03 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Реализация прорывных проектов в Татарстане позволит привлечь свыше 200 млрд рублей инвестиций

09:45, 01.10.2022
Реализация прорывных проектов в Татарстане позволит привлечь свыше 200 млрд рублей инвестиций
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Реализация прорывных проектов позволит привлечь в Татарстан свыше 200 млрд инвестиций и создать более 40 тысяч новых рабочих мест. Об этом на встрече с главой республики сообщил вице-премьер России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко.

— Сегодня Татарстан является одним из крупнейших центров подготовки высококвалифицированных IT-кадров, здесь ведется разработка отечественных цифровых продуктов и сервисов. Усиливается и работа с индустриальными партнерами по подготовке инженерных кадров, — рассказал он.

Фото: tatarstan.ru

Татарстан — регион, где сложился мощный спортивный кластер. В 2024 году Казань примет первые в истории «Игры будущего» с участием молодых ребят из дружественных стран, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Также в ходе встречи главы республики и вице-премьера обсуждалась работа кол-центра 122 по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации. Операторы уже обработали 13 тысяч звонков татарстанцев.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок