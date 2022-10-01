Реализация прорывных проектов в Татарстане позволит привлечь свыше 200 млрд рублей инвестиций

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Реализация прорывных проектов позволит привлечь в Татарстан свыше 200 млрд инвестиций и создать более 40 тысяч новых рабочих мест. Об этом на встрече с главой республики сообщил вице-премьер России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко.

— Сегодня Татарстан является одним из крупнейших центров подготовки высококвалифицированных IT-кадров, здесь ведется разработка отечественных цифровых продуктов и сервисов. Усиливается и работа с индустриальными партнерами по подготовке инженерных кадров, — рассказал он.



Фото: tatarstan.ru

Татарстан — регион, где сложился мощный спортивный кластер. В 2024 году Казань примет первые в истории «Игры будущего» с участием молодых ребят из дружественных стран, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Также в ходе встречи главы республики и вице-премьера обсуждалась работа кол-центра 122 по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации. Операторы уже обработали 13 тысяч звонков татарстанцев.



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Татьяна Леухина