В Альметьевске два подростка предстали перед судом за угон машины — они украли ее и врезались в забор

Фото: прокуратура Татарстана

Альметьевская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей в возрасте 15 и 17 лет. Суд признал их виновными в угоне (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В суде установлено, что ночью 30 мая молодые люди, находясь на улице Тукая в Альметьевске, решили покататься на автомобиле, который принадлежал отцу знакомой. Взяв без спросу из дома ключи, подростки угнали припаркованную во дворе Lada Granta. По дороге ребята не справились с управлением и врезались в забор.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою вину подсудимые признали. Суд назначил соучастникам наказание в виде 10 и 12 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

От назначенного наказания обоих освободили, при этом 15-летнего обвиняемого направили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 2 года 5 месяцев и 18 дней до достижения совершеннолетия, а уголовное преследование взрослого соучастника прекратили за примирением с потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу.

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Татьяна Леухина