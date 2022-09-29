FESCO хочет в декабре запустить доставку с КНР в составе грузобагажного поезда

FESCO планирует в декабре запустить сервис Rail Jet — скоростной поезд между Китаем и Россией, который формируется из грузобагажных вагонов, сообщил руководитель направления по развитию компании Алексей Мишагин.



Состав планируют сформировать из 16 грузобагажных вагонов, из которых шесть будут сопровождаться проводниками-экспедиторами. Эти вагоны будут иметь вместимость 150 кубометров или 25 тонн. Еще 10 вагонов рассчитваы на 200 кубометров, или 35 тонн грузов каждый.

FESCO заказала вагоны «Трансмашхолдингу». Первый вагон уже готов. Полный состав планируют получить к ноябрю.

— Запуск данного проекта позволяет нам совершать маршрут из Маньчжурии до Москвы, ну или в зависимости от заказчика — до Казани, за 5 суток. Поезд будет курсировать собственной ниткой по собственному расписанию. <…> На терминале в Москве «Ярославская-Пассажирская» будет организована зона таможенного контроля. Все операции по погрузо-разгрузочным работам, по таможенному оформлению мы берем на себя, — приводит «Интерфакс» слова Мишагина.

20 сентября первый контейнерный поезд Fesco Kazan Shuttle в понедельник прибыл из Владивостока в Казань согласно договоренностям республиканского правительства с транспортной группой Fesco. В составе первого поезда в Казань доставили 85 контейнеров общим весом свыше 1,2 тыс. тонн с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



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Маргарита Головатенко