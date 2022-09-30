В Китае будет размещена почти треть новых угольных шахт мира

Почти треть новых угольных шахт, которые планируется построить в мире, находится в Китае. Это почти гарантирует, что добыча будет продолжать расти в крупнейшем производителе, даже несмотря на то, что призывы к поэтапному отказу от самого грязного ископаемого топлива только растут, такую информацию сообщает Bloomberg.

Согласно данным Global Energy Monitor, в начале года в Китае было зафиксировано 559 млн тонн новых угольных месторождений, что составляет 29% от общемирового объема. На втором месте Австралия с долей 17%, затем Индия и Россия с 16% каждая. Тем не менее по всему миру намечены 1,94 миллиарда тонн новых месторождений, что на 15% меньше, чем годом ранее.

Фото: pxhere.com

В 2021 году Китай добыл 4,01 миллиарда тонн угля, и эта цифра будет только расти после того, как добыча увеличится до рекордного уровня. Эксперты считают, что такие меры нужны, чтобы предотвратить повторение энергетического кризиса, нанесшего ущерб экономике в прошлом году.

По данным BI, ежедневная добыча угля была повышена до 12,5 млн тонн в августе, что предполагает годовую добычу на уровне 4,56 млрд тонн.

В марте несколько китайских компаний приобрели российский уголь за юани. Ранее китайские фирмы приобретали уголь в России за доллары, но после отключения ряда российских банков от SWIFT многие из них приостановили сделки.



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Илина Хакимова