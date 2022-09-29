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На должность председателя ЦИК Татарстана переизбрали Андрея Кондратьева

16:12, 29.09.2022
На должность председателя ЦИК Татарстана переизбрали Андрея Кондратьева
Фото: ЦИК Татарстана

Центральная избирательная комиссия Татарстана провела первое заседание в новом составе, сообщили в ЦИК республики.

Согласно указу президента Татарстана, членами ЦИК РТ назначены:

  • Валиуллин Ильшат Ришатович;
  • Валиуллова Рашида Рафиковна;
  • Кондратьев Андрей Станиславович;
  • Кудряшов Андрей Витальевич;
  • Куралов Эрик Рудольфович;
  • Нефедов Андрей Александрович;
  • Сергеева Гульнара Ильдусовна.

В соответствии с постановлениями Госсовета республики членами ЦИК РТ назначены:

  • Ахметзянов Ленар Ильдарович;
  • Борисова Надежда Петровна;
  • Видисенков Сергей Васильевич;
  • Гиниатуллина Светлана Владимировна;
  • Загидуллин Рустем Ильдусович;
  • Зиганшина Альбина Ревалевна;
  • Пименова Наталья Николаевна.

В ходе заседания по результатам тайного голосования избрали председателя регионального ЦИК — им стал Андрей Кондратьев. На должность заместителя председателя избран Андрей Нефедов, секретарем комиссии стала Надежда Борисова.

— Вступаю на новый срок полномочий главы ЦИК Татарстана в особый период развития нашей страны, нашей избирательной системы. Оказанное мне доверие требует преданности порученному делу, исключительного профессионализма и самоотверженной работы, — прокомментировал свое назначение председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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