На должность председателя ЦИК Татарстана переизбрали Андрея Кондратьева
Центральная избирательная комиссия Татарстана провела первое заседание в новом составе, сообщили в ЦИК республики.
Согласно указу президента Татарстана, членами ЦИК РТ назначены:
- Валиуллин Ильшат Ришатович;
- Валиуллова Рашида Рафиковна;
- Кондратьев Андрей Станиславович;
- Кудряшов Андрей Витальевич;
- Куралов Эрик Рудольфович;
- Нефедов Андрей Александрович;
- Сергеева Гульнара Ильдусовна.
В соответствии с постановлениями Госсовета республики членами ЦИК РТ назначены:
- Ахметзянов Ленар Ильдарович;
- Борисова Надежда Петровна;
- Видисенков Сергей Васильевич;
- Гиниатуллина Светлана Владимировна;
- Загидуллин Рустем Ильдусович;
- Зиганшина Альбина Ревалевна;
- Пименова Наталья Николаевна.
В ходе заседания по результатам тайного голосования избрали председателя регионального ЦИК — им стал Андрей Кондратьев. На должность заместителя председателя избран Андрей Нефедов, секретарем комиссии стала Надежда Борисова.
— Вступаю на новый срок полномочий главы ЦИК Татарстана в особый период развития нашей страны, нашей избирательной системы. Оказанное мне доверие требует преданности порученному делу, исключительного профессионализма и самоотверженной работы, — прокомментировал свое назначение председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
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