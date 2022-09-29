Казанский суд рассмотрит дело об ограблении мужчины в гостях у женщины с сайта знакомств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрит дело об ограблении местного жителя на «свидании» в гостях у женщины, с которой тот познакомился в интернете. Перед судом предстанут 23-летний самарец и 36-летняя жительница Нижнекамска, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, 9 апреля 2022 года в Казани обвиняемая пригласила в квартиру на улице Меридианной мужчину, с которым познакомилась в интернете. Придя, тот увидел, что женщина не похожа на фотографию, размещенную на сайте знакомств, и решил уйти. В этот момент в комнату вошел 23-летний соучастник. Он избил казанца и открыто похитил у него 8 тысяч рублей.

Подсудимые вину признали частично. Мужчину находится под стражей, а женщина — под домашним арестом. Дело в суд направила прокуратура.



Фото: прокуратура Татарстана

Согласно исследованию соцсети «Одноклассники» и центра ResearchMe, почти каждый десятый интернет-пользователь из Казани (9%) знакомится через соцсети и ходит на свидания. Еще 7% знакомятся, но поддерживают только онлайн-общение.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина