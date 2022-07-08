Исследование: 9% казанских интернет-пользователей после знакомства в Сети идут на свидания

Почти каждый десятый интернет-пользователь из Казани — 9% — знакомятся через соцсети и ходят на свидания, а 7% знакомятся, но поддерживают только онлайн-общение. Об этом говорится в исследовании соцсети «Одноклассники» и центра ResearchMe (есть в распоряжении «Реального времени).

При этом 32% респондентов рассказали, что раньше знакомились и ходили на свидания через интернет, но сейчас находятся в постоянных отношениях. 52% опрошенных рассказали, что на данный момент состоят в отношениях и не знакомятся в социальных сетях.

Стоит отметить, что 55% опрошенных из столицы Татарстана рассказали, что на данный момент состоят в отношениях, 45% не находятся в отношениях.

Кроме того, 33% считают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 36% — что это отличная возможность обрести крепкие отношения, при этом 8% опрошенных уже нашли своего постоянного партнера через интернет. Несмотря на удачный опыт части опрошенных, 23% ответили, что в соцсетях знакомиться сложно.

Фото: realnoevremya.ru

Также выяснилось, что 12% респондентов просматривают действия партнера в соцсетях, 5% делают это постоянно, а 20% не следят, но знают, что за ними следит их партнер. Полностью доверяют друг другу 62% респондентов. При этом нормальным следить за своим партнером считают только 31%, а 66% считают это недопустимым.

Что касается бывших партнеров, то 53% пользователей из Казани не следят за ними в соцсетях, 9% иногда просматривают их страницы и 26% не имеют бывших партнеров. 12% опрошенных признались, что следят за партнером из прошлых отношений, но хотят разорвать эту зависимость.

Кроме того, 38% казанцев радуются, когда их вторая половинка делится совместными фотографиями в соцсетях, 46% опрошенных, наоборот, считают, что «счастье любит тишину», а 16% затруднились с ответом. При этом 30% пользователей из Казани выкладывают совместные фотографии сразу, 23% — только через месяц, 27% — через полгода, а 20% делятся с друзьями фотографиями только после свадьбы.

Говоря о прошлых отношениях, 67% респондентов не любят хранить историю прошлых отношений и удаляют совместные фото, а 33%, напротив, считают этот период частью их жизни и не удаляют фотографии.

Фото: Максим Платонов

Что касается реакции родственников, то 29% опрошенных признались, что постоянно оставляют реакции и комментарии, 50% — просто просматривают ленту, не оставляя реакции. Не следят за жизнью родственников 12%, а 9% — не добавляют их в друзья.

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Максим Кокунин