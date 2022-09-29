В центре Казани образовались пробки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утром 29 сентября на дорогах в центре Казани образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затруднено движение по улицам Пушкина, Марселя Салимжанова, Туфана Миннуллина и других. Заторы образовались в Щербаковском переулке и на улице Тихомирнова.



Скриншот «Яндекс.Карты»

Заторы также наблюдаются на улицах Татарстан, Патриса Лумумбы, Гвардейской, Николая Ершова. Затруднено движение на проспекте Победы.

Заторы на улице Марселя Салимжанова наблюдались также утром и вечером 28 сентября. По этой улице после закрытия движения по мосту на ул. Назарбаева запустили движение автобусов маршрутов №25, №43 и №77, а также №5 и №68.

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Татьяна Демина