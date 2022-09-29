В Госдуме предложили освободить ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить ветеранов боевых действий от уплаты налога на автомобили с двигателем мощностью до 200 л. с. Об этом пишет RT.

Сейчас законодательством предусмотрены многочисленные меры поддержки ветеранов боевых действий, в том числе в сфере льготного налогообложения. Единая федеральная льгота в части уплаты транспортного налога для данной категории граждан не предусмотрена.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом в отдельных регионах ветераны сегодня освобождены от уплаты транспортного налога, в ряде регионов участники боевых действий имеют скидки по транспортному налогу либо освобождены от уплаты при условии, что используют автомобили с маломощными двигателями.

— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы — освобождения ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 л. с., оставив за регионами право применять дополнительные льготы, в том числе в отношении автомобилей с большей мощностью двигателя, — говорится в обращении, направленном главе Минтруда Антону Котякову.

Вчера директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой освободить от штрафов за нарушения ПДД. По его словам, мобилизованные граждане могут не успеть или не иметь финансовой возможности оперативно оплатить имеющиеся штрафы, извещения о которых в том числе могут прийти уже в момент нахождения граждан на военных сборах.



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Татьяна Леухина