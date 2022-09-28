В Ижевске отправили под домашний арест директора ЧОПа, охранявшего школу, в которой произошла стрельба

Фото: Максим Платонов (архив)

Директора частного охранного предприятия «Щит» Андрея Злобина отправили под домашний арест по делу о стрельбе в школе №88, меру пресечения избрал Индустриальный районный суд Ижевска.



Согласно решению суда, Злобин пробудет под домашним арестом до 27 ноября 2022 года. В отношении него установлен ряд запретов.

Директора ЧОП обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие считает, что Злобин не обеспечил надежную охрану школы, осуществляя руководство деятельностью охранной организации, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Андрея Злобина задержали 28 сентября.

Фото: Максим Платонов (архив)

В понедельник в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу. По последним данным СК, число пострадавших увеличилось до 25. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин во вторник поручил истребовать и проанализировать данные об окружении Казанцева, в том числе установить обстоятельства приобретения им оружия, патронов и иных средств. Он подчеркивал, что действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся, будет дана принципиальная правовая оценка.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко