Председатель Следкома поручил проанализировать данные об окружении стрелявшего в ижевской школе

Фото: Следком России

Председатель Следкома Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Ижевске в связи с расследованием уголовного дела о нападении на школу №88, сообщает СКР.



Бастрыкину представили предварительные итоги расследования и план проведения процессуальных действий и следственно-оперативных мероприятий. Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства стрельбы в школе. На основании уже собранных доказательств возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Фото: Следком России

По данным следствия, открывший стрельбу Артем Казанцев разделял общие идеи фашизма. Он облачился в черную одежду с символикой в виде нацистской свастики, а еще вооружился пистолетами с атрибутикой запрещенной в России террористической организации «Колумбайн». Публично демонстрируя нацистскую символику и желая привлечь внимание неопределенного круга лиц к преступной идеологии, будучи в здании школы, он произвел выстрелы по находящимся там сотрудникам и учащимся.

Председатель СКР поручил истребовать и проанализировать данные об окружении Казанцева, в том числе установить обстоятельства приобретения им оружия, патронов и иных средств. Известно, что школьные учителя, ранее обучавшие Казанцева, характеризуют его как замкнутого ученика. Трудовую деятельность фигурант не осуществлял, получал пособие, будучи в статусе инвалида второй группы.

Фото: Следком России

Бастрыкин подчеркнул, что надлежит установить причины, обусловившие трагедию. Действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся, будет дана принципиальная правовая оценка. Председатель СК отметил необходимость оказания всесторонней поддержки пострадавшим и членам их семей, родственникам погибших.

Александр Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии, в том числе здание школы и прилегающую территорию. В ходе осмотра места происшествия председатель СК дал следователям и криминалистам конкретные поручения по сбору и фиксации необходимых доказательств и назначению экспертных исследований.

Фото: Следком России

По последним данным СК, число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 25. По данным ведомства, пострадали 23 ребенка и двое взрослых. В результате трагедии погибли 17 человек — 11 детей и шесть взрослых.

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Маргарита Головатенко