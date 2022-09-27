Председатель Следкома поручил проанализировать данные об окружении стрелявшего в ижевской школе
Председатель Следкома Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Ижевске в связи с расследованием уголовного дела о нападении на школу №88, сообщает СКР.
Бастрыкину представили предварительные итоги расследования и план проведения процессуальных действий и следственно-оперативных мероприятий. Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства стрельбы в школе. На основании уже собранных доказательств возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.
По данным следствия, открывший стрельбу Артем Казанцев разделял общие идеи фашизма. Он облачился в черную одежду с символикой в виде нацистской свастики, а еще вооружился пистолетами с атрибутикой запрещенной в России террористической организации «Колумбайн». Публично демонстрируя нацистскую символику и желая привлечь внимание неопределенного круга лиц к преступной идеологии, будучи в здании школы, он произвел выстрелы по находящимся там сотрудникам и учащимся.
Председатель СКР поручил истребовать и проанализировать данные об окружении Казанцева, в том числе установить обстоятельства приобретения им оружия, патронов и иных средств. Известно, что школьные учителя, ранее обучавшие Казанцева, характеризуют его как замкнутого ученика. Трудовую деятельность фигурант не осуществлял, получал пособие, будучи в статусе инвалида второй группы.
Бастрыкин подчеркнул, что надлежит установить причины, обусловившие трагедию. Действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся, будет дана принципиальная правовая оценка. Председатель СК отметил необходимость оказания всесторонней поддержки пострадавшим и членам их семей, родственникам погибших.
Александр Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии, в том числе здание школы и прилегающую территорию. В ходе осмотра места происшествия председатель СК дал следователям и криминалистам конкретные поручения по сбору и фиксации необходимых доказательств и назначению экспертных исследований.
По последним данным СК, число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 25. По данным ведомства, пострадали 23 ребенка и двое взрослых. В результате трагедии погибли 17 человек — 11 детей и шесть взрослых.
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