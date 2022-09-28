После стрельбы в школе Ижевска задержали директора ЧОП

После стрельбы в школе в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек, задержан директор ЧОП, сообщает RT со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии.



— Сегодня в Индустриальный районный суд Ижевска поступили материалы дела и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО «Частная охранная организация «Щит» Злобина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — сказано в сообщении пресс-службы.

Суд рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании обвиняемому меры пресечения. Судебное заседание состоится сегодня.

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу. По последним данным СК, число пострадавших увеличилось до 25. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин во вторник поручил истребовать и проанализировать данные об окружении Казанцева, в том числе установить обстоятельства приобретения им оружия, патронов и иных средств. Он подчеркивал, что действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся, будет дана принципиальная правовая оценка.



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Маргарита Головатенко