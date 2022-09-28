Власти Северной Осетии ограничили въезд на территорию республики

В Северной Осетии ограничили въезд легкового автотранспорта на территорию республики, на территории введен режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.



Режим повышенной готовности ввели в Ардонском, Кировском и Пригородном районах и во Владикавказе. Мера о введении ограничения въезда легкового автотранспорта не распространяется на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. Ограничение не применяется к направляющимся на отдых и имеющим на руках необходимые документы.

Сергей Меняйло добавил, что в республике были вынуждены ввести такую меру из-за наплыва транзитного транспорта, образовавшего многокилометровые очереди на пункте пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс».

Вчера на въездах в Северную Осетию и на КПП «Верхний Ларс» организовали мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти, которые вручают повестки всем, кто подлежит призыву, вне зависимости от того, в каком регионе они были поставлены на воинский учет.



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Маргарита Головатенко