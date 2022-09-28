Казанец с амнезией получил пожизненное за убийство трех человек

Фото: скриншот видео НТВ

К максимально возможному сроку — пожизненному лишению свободы — приговорен 23-летний казанец Рустам Мухамадуллин. Такое решение только что вынес Верховный суд РТ, признав подсудимого виновным в умышленном убийстве трех человек, сообщает журналист «Реального времени».



Именно на таком наказании в прениях настаивала сторона обвинения. Согласно приговору, 7 января 2021 года Мухамадуллин пришел с ножом домой к отвергнувшей его девушке, 18-летней Камиле Тухватуллиной, и пустил оружие в ход. По версии обвинения, отец девушки получил девять ножевых ранений, мать — шесть, а сама Камиля — не меньше 13. Все трое скончались. Озверевший ухажер, по версии обвинения, выпрыгнул из окна четвертого этажа и выжил.

До задержания Мухамадуллин работал технологом на КАПО им. Горбунова. На следствии он подтверждал — познакомился с Камилей в соцсети, в августе 2021-го начали встречаться. Через несколько месяцев девушка стала отказываться от встреч, и он ревновал ее. В СК и в суде Мухамадуллин настаивал — помнит, как пришел в тот день в квартиру Тухватуллиных, но ни конфликта, ни убийства не помнит. Якобы видел какую-то тень и сам получил несколько ножевых ранений.

Одна из экспертиз выявила у обвиняемого ретроградную амнезию. В качестве свидетеля защиты в Верховном суде РТ допросили доктора медицинских наук, завкафедрой психологии Казанского медуниверситета Владимира Менделевича, который выразил мнение: ни одна из экспертиз не смогла ответить, находился ли Мухамадуллин в тот вечер в состоянии аффекта или нет.



Суд не нашел оснований для переквалификации действий Мухамадуллина с умышленного убийства на убийство в состоянии аффекта. Адвокаты осужденного Николай Иванов и Павел Мазуренко намерены обжаловать приговор.

Если сегодняшнее решение вступит в силу, Мухамадуллина ждет отправка в колонию особого режима.

Ирина Плотникова