В Казани прокурор просит пожизненное за убийство трех человек для фигуранта с амнезией

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Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу о тройном убийстве в доме по улице Чуйкова в Казани в 2021 году. Гособвинитель потребовала для обвиняемого казанца Рустама Мухадуллина максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы, передает журналист «Реального времени».



Прокурор считает доказанным, что именно Мухамадуллин пришел 7 января 2021 года с ножом домой к отвергнувшей его девушке 18-летней Камиле Тухватуллиной и пустил оружие в ход. По версии обвинения, оттец девушки получил 9 ножевых ранений, мать — 6, а сама Камиля не меньше 13-ти. Все трое скончались. Озверевший ухажер, по версии обвинения, выпрыгнул из окна четвертого этажа и выжил.

До задержания Мухамадуллин работал технологом на КАПО им. Горбунова. На следствии он подтверждал — познакомился с Камилей в соцсети, в августе 2021-го начали встречаться. Через несколько месяцев девушка стала отказываться от встреч, и он ревновал ее. В СК и в суде Мухамадуллин настаивал — помнит, как пришел в тот день в квартиру Тухватуллиных, но ни конфликта, ни убийства не помнит. Якобы видел какую-то тень и сам получил несколько ножевых ранений.

Одна из экспертиз выявила у обвиняемого ретроградную амнезию. В качестве свидетеля защиты в Верховном суде РТ допросили доктора медицинских наук, завкафедрой психологии Казанского медуниверситета Владимира Менделевича, который выразил мнение — ни одна из экспертиз не смогла ответить — находился ли Мухамадуллин в тот вечер в состоянии аффекта или нет.

Адвокаты подсудимого Павел Мазуренко и Николай Иванов настаивают на переквалификации действий потерявшего память Мухамадуллина с умышленного убийства на убийство в состоянии аффекта.