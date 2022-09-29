Сегодня в Татарстане дождь и до +13 градусов

В четверг, 29 сентября, ожидается облачная погода и дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем ожидается от +5 до +10 градусов, местами в южных районах до +13°С. В Казани и Набережных Челнах дневные температуры не превысят +10°С.

Ожидается умеренный восточный, юго-восточный ветер. Утром местами его порывы могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с ростом атмосферного давления 1 октября осадки постепенно прекратятся. Дневные температуры повысятся до +15°С.



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Татьяна Демина