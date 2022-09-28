Песков заявил о необходимости освободить всю территорию ДНР после референдумов

Фото: днронлайн.рф

Не все территории ДНР еще освобождены, поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о целях спецоперации после проведения референдумов.

— Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой Народной Республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики, — приводит «РИА Новости» его слова.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Сегодня глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта.



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Татьяна Леухина